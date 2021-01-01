Ремонт

КПП-роботов

VAG / Ford / Volvo

Команда

Мастеров по АКПП

Мы собрали команду профессиональных мастеров по ремонту АКПП, которые всегда готовы помочь вам.

Ремонт DSG / DCT

Более 10 лет мы ремонтируем роботизированные коробки передач DSG на автомобилях концерна VAG - Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, а также роботы Powershift Ford и Volvo.

Наши услуги

Услуги по ремонту АКПП

Виды работ

Выполняем все виды работ по восстановлению коробок передач на самом высоком профессиональном уровне.
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Почему выбирают нас

2 года гарантии

Мы предоставляем двухлетнюю гарантию на выполненные работы и установленные запчасти.

Современное оборудование

Сервис укомплектован профессиональным современным оборудованием для ремонта DSG и Powershift.

Работаем быстро

Квалификация мастеров позволяет проводить ремонт КПП в очень сжатые сроки без потери качества.

Свой склад запчастей

Все необходимые для ремонта КПП запчасти всегда в наличии: вам не придется их искать или заказывать.

О нас

Ремонт ДСГ на Варшавке
Мы ремонтируем автомобильную трансмиссию с 2011 года
Автосервис начинал свою работу как СТО по ремонту АКПП и вариаторов. Постепенно нашей специализацией стал ремонт роботизированных коробок передач.
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Наша цель - предоставление действительно качественного сервиса
Мы стараемся оказывать услуги по восстановлению трансмиссии на самом высоком профессиональном уровне. При этом не раздувая бюджет.
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Наша стратегия - стараться соответствовать ожиданиям клиента

Мы понимаем, что ремонт коробки передач - это головная боль для любого автолюбителя. Поэтому мы устраняем данную проблему быстро и эффективно.
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Бесплатная диагностика КПП

На дилерском оборудовании и софте

Отзывы

Ремонтировал свою Ауди в сервисе на Варшавском шоссе. Ребятам спасибо за человеческий подход! Вошли в положение, показали на чем можно сэкономить. Машина после ремонта едет отлично! Удачи вам!
Петр Агеев
Петр Агеев
Клиент
Спасибо за ремонт моей ласточки! Уж не знала, что и делать. Ехать было страшно, постоянные рывки. В-общем, утром машину отдала, вечером забрала. Едет отлично. Ребятам отдельное спасибо, что все понятно объяснили.
Елена Ванина
Елена Ванина
Клиент
Мастерам респект! До этого был в двух сервисах - сказать точную причину поломки сразу не могли. Предлагали разбирать коробку, т.к. сканер ничего не показывал. Здесь причину указали сразу, и устранили довольно быстро.
Андрей Мальцев
Андрей Мальцев
Клиент
Огромное спасибо за оперативность и соблюдение сроков! Машину сделали за два дня, как и обещали, несмотря на то, что какую-то запчасть пришлось поискать. Для меня это был критичный момент из-за работы.
Инга Даева
Инга Даева
Клиент
Что сказать, ребята действительно шарят в ДСГ. При мне перебрали коробку за 4 часа. При этом все показали - что вышло из строя и где была изначальная причина поломки. Спасибо за профессионализм!
Михаил Бузин
Михаил Бузин
Клиент
Спасибо за ремонт моего Форда. Поговорив с друзьями предварительно, думала, что ремонт встанет значительно дороже. Можно сказать, отделалась легким испугом. Длительная гарантия - дополнительный приятный момент ;)
Мария Петрова
Мария Петрова
Клиент

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Audi Ford Seat Skoda Volkswagen Volvo