Ремонт DSG / DCT

Ремонтировал свою Ауди в сервисе на Варшавском шоссе. Ребятам спасибо за человеческий подход! Вошли в положение, показали на чем можно сэкономить. Машина после ремонта едет отлично! Удачи вам!
Петр Агеев
Клиент
Спасибо за ремонт моей ласточки! Уж не знала, что и делать. Ехать было страшно, постоянные рывки. В-общем, утром машину отдала, вечером забрала. Едет отлично. Ребятам отдельное спасибо, что все понятно объяснили.
Елена Ванина
Клиент
Мастерам респект! До этого был в двух сервисах - сказать точную причину поломки сразу не могли. Предлагали разбирать коробку, т.к. сканер ничего не показывал. Здесь причину указали сразу, и устранили довольно быстро.
Андрей Мальцев
Клиент
Огромное спасибо за оперативность и соблюдение сроков! Машину сделали за два дня, как и обещали, несмотря на то, что какую-то запчасть пришлось поискать. Для меня это был критичный момент из-за работы.
Инга Даева
Клиент
Что сказать, ребята действительно шарят в ДСГ. При мне перебрали коробку за 4 часа. При этом все показали - что вышло из строя и где была изначальная причина поломки. Спасибо за профессионализм!
Михаил Бузин
Клиент
Спасибо за ремонт моего Форда. Поговорив с друзьями предварительно, думала, что ремонт встанет значительно дороже. Можно сказать, отделалась легким испугом. Длительная гарантия - дополнительный приятный момент ;)